Polizisten der Kantonspolizei Wallis in Sion, 11.12.23. Bild: keystone

Polizeirapport

Mutmasslicher Todesschütze von Sitten gefasst – die Polizei spricht im Livestream

Ein Mann erschoss am Montagmorgen in Sitten zwei Personen. Was bislang bekannt ist.

Hier spricht die Polizei live im Stream:

Was ist passiert?

Bei einer Schiesserei in Sitten sind am Montagmorgen eine Frau und ein Mann getötet worden. Ein weitere Frau wurde verletzt.

Der Mann hatte kurz nach 07.00 Uhr an zwei verschiedenen Orten in der Walliser Hauptstadt aus bislang unbekannten Gründen auf die beiden Frauen und den Mann geschossen, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Zuerst hatte der Täter das Feuer auf eine Frau auf einem Parkplatz in der Rue Oscar-Bider in Sitten eröffnet. Diese erlitt dabei eine tödliche Schussverletzung. Einige Minuten später wurde an einem zweiten Tatort auch ein Mann erschossen, während eine Frau ebenfalls durch einen Schuss verletzt wurde.

Gesperrte Strasse in Sion, 11. Dezember 2023. Bild: keystone

Was weiss man über den Täter?

Die Polizei Wallis publizierte am Montagmittag ein Fahndungsbild des mutmasslichen Schützen. Es handelt sich um den 36-jährigen Mann.

Am späteren Nachmittag dann der Fahndungserfolg: Der mutmassliche Täter konnte festgenommen werden. Er hielt sich in der Region St-Léonard auf, einem Nachbardorf von Sitten.

Was weiss man über die Opfer?

Die Kantonspolizei Wallis informierte am Nachmittag über die beiden Todesopfer: Es handelt sich um einen 41-jährigen Mann und eine 34-jährige Frau, beide waren im Wallis wohnhaft. Bei der verletzten Person handelt es sich um eine 49-jährige Frau aus der Region. Der mutmassliche Täter kannte die Opfer, so die Polizei.

Was ist das Motiv?

Die genauen Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Gemäss Polizeiangaben kannte der Täter ersten Erkenntnissen nach seine Opfer. Laut verschiedenen Medienberichten handelte es sich bei einem der Tatorte um einen Maler- und Gipserbetrieb in Sitten. Bei den Opfern soll es sich demnach um Angestellte dieses Betriebes handeln.

Wo passierte die Tat?

Wie der Nouvelliste schreibt, solle es in einem Unternehmen in der Gegend von Ronquoz und in der Gegend von Potences zu den Schüssen gekommen sein.

Was wird ihm vorgeworfen?

Die Kantonspolizei habe sofort nach Meldungseingang ein Dispositiv errichtet, um den Täter festzunehmen. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung wegen Mordes subsidiär wegen vorsätzlicher Tötung, wie es weiter hiess. (jaw/sda)