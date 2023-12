Umfangreicher Polizeieinsatz wegen Schiesserei in Sitten

Polizeirapport

Mann erschiesst zwei Personen in Sitten – Täter kannte Opfer

Bild: sda

Am Montag hat eine Person an zwei verschiedenen Orten in der Stadt Sitten mehrere Schüsse auf Personen abgegeben. Dabei starben zwei Menschen, eine weitere wurde verletzt, so die Kantonspolizei Wallis.

Gemäss ersten Erkenntnissen kannte der Täter seine Opfer, schreibt die Kapo in einer Medienmitteilung.

Update folgt ...

(jaw)