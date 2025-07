Explosionen bei Firma mit Feuerwerkskörpern in Breitenbach SO

Nach mehreren Explosionen auf dem Areal einer Firma in Breitenbach SO ist am Samstagmorgen ein Einsatz von Feuerwehr und Polizei angelaufen. Auf dem Firmenareal werden Feuerwerkskörper bereitgestellt.

Das sagte eine Sprecherin der Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Zuvor hatte das Online-Portal «20 Minuten» über Explosionen berichtet.

Laut der Sprecherin gingen die Meldungen über die Explosionen kurz nach 7.30 Uhr bei der Polizei ein. Zwei Feuerwehren rückten an die Passwangstrasse aus. Man sehe grosse Rauchsäulen aufsteigen, sagte die Sprecherin. Über mögliche Verletzte war zunächst nichts bekannt. (dab/sda)