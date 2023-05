Eine Biene labt sich an Lavendel. Bild: keystone

Polizeirapport

Freiburger Polizei findet 40'000 gestohlene Bienen

Ende April wurden im Kanton Freiburg 40'000 Zuchtbienen als gestohlen gemeldet. Nun hat die Freiburger Kantonspolizei das Diebesgut in St. Antoni FR aufgefunden. Der mutmassliche Dieb habe die Tat gestanden und wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Wie die Freiburger Kantonspolizei am Montag mitteilte, gelang es ihr, in Zusammenarbeit mit dem geschädigten Imker, den entwendeten Bienenkasten in einem Bienenhaus in St. Antoni sicherzustellen. Der mutmassliche Täter sei auch Imker, sagte eine Sprecherin der Freiburger Polizei der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage.

Der Bienenkasten mit den Bienen wurde dem Besitzer in Schmitten FR unversehrt zurückgegeben.

(yam/sda)