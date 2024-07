Polizeirapport

Brand in Mehrfamilienhaus in Basel – Wohnung unbewohnbar

An der Mülhauserstrasse in Basel ist am Donnerstagabend in einem Mehrfamilienhaus ein Brand ausgebrochen. Zwei Personen mussten wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Spital gefahren werden, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte.

Das Feuer sei kurz vor 21.00 auf einem Sitzplatz einer Parterrewohnung ausgebrochen. Die Feuerwehr habe den Brand rasch löschen können, heisst es.

Warum der Brand ausgebrochen sei, sei noch nicht geklärt. Die Wohnung ist gemäss Communiqué aufgrund der starken Rauchentwicklung beschädigt und zurzeit nicht mehr bewohnbar. (sda)