Bild: SCHAFFHAUSER POLIZEI

Polizeirapport

Brand in Schaffhauser Psychiatriezentrum – ein Verletzter

Bei einem Brand im Psychiatriezentrum Breitenau in Schaffhausen ist ein Sicherheitsmitarbeiter verletzt worden. Gebrannt hatte es am Donnerstagabend in einer Toilettenanlage.

Der Sicherheitsmitarbeiter erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste ins Spital gebracht werden, wie die Schaffhauser Polizei am Freitag mitteilte.

Brandursache und Höhe des Sachschadens stehe noch nicht fest. Die Feuerwehr habe das völlig verrauchte Empfangszentrum lüften müssen. Der Brandalarm wurde automatisch ausgelöst. (sda)