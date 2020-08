Elf Personen nach Säureaustritt in Baselbieter Betrieb im Spital

Schweiz

Polizeirapport

Frenkendorf: Elf Personen nach Säureaustritt im Spital



In einem Produktionsbetrieb in Frenkendorf BL ist am Donnerstagabend Sulfaminsäure ausgetreten. Elf Mitarbeitende mussten in verschiedene Spitäler gebracht werden.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Blaulichtorganisationen war es im Betrieb zu einem Arbeitsunfall gekommen, wie die Baselbieter Polizei mitteilte. Elf Mitarbeitende wurden durch Sulfaminsäure kontaminiert. Nach der Dekontamination wurden sie von der Sanität für weitere medizinische Abklärungen in Spitäler gebracht.

Sulfaminsäure kann die Haut- und Atemreizungen verursachen und je nach Konzentration und Menge auch ätzend wirken. Das Ereignis beschränkte sich nach Polizeiangaben auf das Innere des Gebäudes. Für die Umwelt bestand zu keiner Zeit eine Gefährdung.

Weshalb die Säure ausgetreten war, wird abgeklärt. Im Einsatz waren neben Feuerwehr und Polizei das Feuerwehr-Inspektorat beider Basel, die ABC-Wehr Basel-Landschaft sowie verschiedene Sanitätsdienste. (sda)

