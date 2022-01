Alkoholisierter Lenker «parkiert» Auto in Cham ZG auf Leitplanke

Bild: Kapo zg

Ein 56-jähriger Autolenker hat am frühen Samstagmorgen in Cham ZG auf der Autobahn A4 bei einem Selbstunfall in alkoholisiertem Zustand sein Auto auf einer Leitplanke «parkiert». Den Führerausweis musste er abgeben.

Der Autolenker hatte kurz nach 02.00 Uhr die Kontrolle über seinen Personenwagen verloren, worauf das Fahrzeug in der Ausfahrt Lindencham auf die Leiteinrichtung geriet und dort zum Stillstand kam, wie die Zuger Polizei mitteilte.

Der Autolenker sei unverletzt geblieben. Eine Atemalkoholmessung habe einen Wert von 0.71 Milligramm pro Liter ergeben, was einem Blutalkoholwert von über 1.4 Promille entspricht.

Der Führerausweis wurde ihm zuhanden der Administrativbehörde abgenommen. Zudem muss er sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten. Am Fahrzeug und an der Leiteinrichtung entstand ein Sachschaden von über 10'000 Franken. (sda)