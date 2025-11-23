Berauschter Autofahrer überholt Polizei bei Benken SG mit 191 km/h

Ein 22-jähriger Autolenker hat in der Nacht auf Sonntag auf der A3 bei Benken im Kanton St. Gallen eine Polizeipatrouille mit massiv überhöhter Geschwindigkeit überholt. Die Patrouille folgte ihm und mass ein Tempo von 191 Stundenkilometern.

Der 22-jährige Autofahrer konnte zur Kontrolle angehalten werden, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte. Dabei wurde der im Kanton Glarus wohnhafte Ungar als fahrunfähig eingestuft. Er musste eine Blut- und Urinprobe sowie seinen Führerausweis abgeben.

Wie die Medienstelle der Kantonspolizei auf Anfrage mitteilte, wird sich der Mann nach Abzug einer gesetzlich vorgeschriebenen Toleranz für ein Tempo von noch 175 km/h verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft entscheidet darüber, ob er verurteilt wird und wie hoch die Busse ausfallen wird.

Jugendlicher ohne Helm auf Töff unterwegs

In Staad SG sichtete die Polizei in der gleichen Nacht einen Motorradfahrer ohne Helm auf einem Töff ohne Nummernschild. Der Fahrer missachtete zunächst das Haltezeichen der Polizei und entzog sich einer Kontrolle. Nach einiger Zeit hielt er das Motorrad aber an. Es handelte sich um einen 17-Jährigen, der ohne Führerausweis unterwegs war. Er muss sich vor der Jugendstaatsanwaltschaft verantworten. (sda)