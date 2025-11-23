Chinesischer Tourist nach Unfall in Montreux VD in Lebensgefahr

Bei einem Verkehrsunfall mit einem alkoholisierten Fahrer sind in Montreux VD am Samstagabend zwei Fussgänger schwer verletzt worden. Ein 19-jähriger Tourist aus China schwebt laut der Kantonspolizei Waadt in Lebensgefahr.

Insgesamt waren fünf Personenwagen in den Unfall verwickelt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Ein 34-jähriger portugiesischer Autofahrer unter Alkoholeinfluss verlor kurz vor 19.40 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte zunächst gegen ein parkiertes Auto, das in der Folge auf das Trottoir geschleudert wurde und die beiden Fussgänger erfasste.

Der 19-Jährige Tourist und seine 51-jährige Mutter wurden dabei schwer verletzt.

In der Folge kollidierte das Fahrzeug des Unfallverursachers mit einem entgegenkommenden Auto, einem Baum sowie zwei weiteren parkierten Fahrzeugen. Der Lenker erlitt leichte Verletzungen. Die beiden weiteren beteiligten Fahrer blieben unverletzt.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet. (sda)