Imbiss in Bazenheid SG brennt – drei Personen verletzt, grosser Sachschaden

In der St.Galler Gemeinde Bazenheid hat am frühen Sonntagmorgen ein Imbiss gebrannt. Die Feuerwehr evakuierte in der Folge alle Personen aus den Wohnungen oberhalb des Imbisses aus dem Gebäude. Drei Personen wurden leicht verletzt vom Rettungsdienst in verschiedene Spitäler gebracht.

Der Sachschaden kann gemäss der Polizei noch nicht beziffert werden, es dürfte sich um mehrere hunderttausend Franken handeln. Wie Wilerstrasse war für die Dauer des Einsatzes gesperrt, eine Umleitung wurde durch die zuständige Feuerwehr signalisiert. (dab)