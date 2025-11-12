Lastwagen fährt in Volketswil ZH Kind auf Kickboard an

Ein Lastwagen hat am Mittwochmorgen in Volketswil einen 6-Jährigen auf einem Fussgängerstreifen angefahren. Der Bub wurde dabei unbestimmt verletzt und musste ins Spital gefahren werden.

Der 58-jährige Chauffeur blieb unverletzt. Bild: BRK News

Vor dem Unfall hielt der Lastwagenfahrer an, um anderen Kindern die Überquerung der Zentralstrasse zu ermöglichen, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Das verletzte Kind versuchte den Fussgängerstreifen mit seinem Kickboard auch noch zu überqueren, als sich der Lastwagen bereits in Bewegung setzte.

Der Unfall ereignete sich um 8.15 Uhr in der Nähe eines Schulhauses. Der 58-jährige Chauffeur blieb unverletzt. (sda)