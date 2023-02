Polizeirapport

Mann stirbt bei Tauchunfall in zugefrorenem Walliser See

Bild: Kapo vs

Ein 48-jähriger Mann ist nach einem Unfall beim Eistauchen im zugefrorenen Lac de Taney in Vouvry im Unterwallis ums Leben gekommen. Er hatte während eines von einem Eistauchclub organisierten Kursausfluges am Samstag unter Wasser plötzlich das Bewusstsein verloren.

Durch das rasche Eingreifen der Gruppe habe der Taucher aus dem See geborgen und reanimiert werden können, schreibt die Kantonspolizei Wallis am Montag in einer Medienmitteilung. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der italienische Staatsangehörige mit Wohnsitz im Kanton Genf in kritischem Zustand mit dem Helikopter ins Universitätsspital Chuv nach Lausanne geflogen. Dort verstarb er am Sonntagabend.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln. (aeg/sda)