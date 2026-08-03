Polizeirapport

Schwerer Unfall in Steinen SZ: 9-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

Bild: Kantonspolizei Schwyz

Bei einem schweren Unfall in Steinen SZ am Sonntagabend sind acht Personen verletzt worden. Ein 9-jähriger Bub wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Spital gebracht.

Laut der Kantonspolizei Schwyz kollidierte kurz vor 19 Uhr ein Auto, in dem sich zwei Personen befanden, auf der Schlagstrasse von Sattel Richtung Schwyz mit einem entgegenkommenden Töff und anschliessend mit einem anderen entgegenkommenden Auto, in dem fünf Personen sassen.

Die Unfallstelle auf der Schlagstrasse in Steinen SZ. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Sämtliche Unfallbeteiligten wurden dabei verletzt. Ein 9-jähriger Bub, der sich im entgegenkommenden Auto befunden hatte, erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und musste mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden. Zwei weitere Personen im selben Auto wurden schwer verletzt und ebenfalls mit dem Helikopter ins Spital gebracht. Die anderen beiden Verletzten wurden mit der Ambulanz in Spitäler eingeliefert.

Auch der 68-jährige Fahrer des Autos, das auf die Gegenfahrbahn geraten war, sowie der Töfffahrer mussten mit dem Helikopter ins Spital gebracht werden. Die Beifahrerin wurde von der Ambulanz abgeholt.

Die Unfallursache ist noch unklar und wird nun ermittelt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Strasse mehrere Stunden lang gesperrt werden. (vro)