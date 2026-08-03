Nach einer Rechtskurve prallte die Velofahrerin mit dem Postauto zusammen. Bild: Kantonspolizei Graubünden

Polizeirapport

Velofahrerin bei Unfall mit Postauto in Furna GR schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag ist es in Furna zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Postauto und einem Velo gekommen. Die Fahrradfahrerin wurde ins Spital geflogen.

Um 16.20 Uhr fuhr gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Montag eine 32-Jährige mit ihrem Fahrrad die Verbindungsstrasse von Furna in Richtung Pragg-Jenaz hinunter. In einer unübersichtlichen, verengten Rechtskurve sei ihr ein Postauto im Linienverkehr entgegengekommen. Aus noch nicht ganz geklärten Gründen sei es zur seitlichen Frontalkollision gekommen.

Dabei zog sich die Velofahrerin gemäss Polizeiangaben schwere Verletzungen zu. Bis zum Eintreffen der Rega wurde die Schwerverletzte durch eine zufällig anwesende Rettungssanitäterin sowie einen Ersthelfer notfallmässig erstversorgt und danach ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Im Postauto befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Passagiere. (nil/sda)