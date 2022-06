Motorradfahrer stirbt bei Sturz in St-Ursanne

Ein Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag in St-Ursanne JU bei einem Sturz ums Leben gekommen. Er verlor in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine. Die Kantonspolizei geht davon aus, dass er zu schnell unterwegs war.

Der Fahrer und sein Motorrad prallten mit grosser Wucht gegen die linke Leitplanke, wie die Polizei mitteilte. Trotz Reanimationsmassnahmen durch ein Ambulanzteam des Kantonsspitals Jura und ein Rega-Team erlag der Mann noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der Strassenabschnitt war während der Unfallaufnahme für drei Stunden gesperrt. (sda)