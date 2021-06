Polizeiauto kracht mit Blaulicht in eine Hausmauer – keine Verletzten

Schweiz

Polizeirapport

Leimbach: Polizeiauto kracht mit Blaulicht in eine Hausmauer



Ein Auto der Kantonspolizei Aargau ist auf einer Dienstfahrt in Leimbach AG am Donnerstagmittag in eine Hausmauer geprallt. Verletzt wurde dabei niemand.

Bild: Kantonspolizei Aargau

Das Polizeiauto war mit eingeschaltetem Blaulicht und Horn auf der Hauptstrasse von Zetzwil AG in Richtung Reinach AG unterwegs, wie die Kantonspolizei mitteilte. Kurz vor 12.30 Uhr habe das Fahrzeug beim Überholen ein anderes Auto gestreift. Darauf kollidierte der Polizeiwagen mit der Mauer.

An den beiden Autos und an der Hausmauer wurde laut Polizei grosser Sachschaden angerichtet. Die genauen Umstände des Unfallhergangs seien noch nicht bekannt. Man habe Ermittlungen aufgenommen. (sda)

