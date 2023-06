Polizeirapport

78-jährige Frau in Neuenburg von Ehemann getötet

Bild: Shutterstock

Ein Rentner hat am Montag in einer Wohnung Neuenburg mutmasslich seine 78-jährige Frau getötet. Die Polizei nahm den Mann noch am Tatort fest.

Die Neuenburger Notrufzentrale wurde um 18.30 Uhr über eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen einem Ehepaar in ihrer Wohnung in Neuenburg informiert, wie die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei am Dienstag mitteilten. Die Polizei versorgte vor Ort das bewusstlose Opfer. Die Frau wurde anschliessend ins Spital gebracht. Dort erlag sie in der Nacht ihren Verletzungen. (aeg/sda)