Zwei Flugzeuge in Graubünden abgestürzt: 5 Menschen sterben – darunter ein Kind



Rätselhafte Unfälle im Kanton Graubünden: Oberhalb Bivio sind am Samstag gleich zwei Flugzeuge im Abstand von rund einem Kilometer abgestürzt.

Bild: Kantonspolizei Graubünden

Bei der einen Maschine handelt es sich um ein Kleinflugzeug des Typs Robin DR400. Die Maschine war am Morgen in Neuenburg gestartet und wollte nach einem Zwischenstopp in Samedan kurz nach 17 Uhr nach Lugano weiterfliegen. An Bord waren nebst dem Piloten ein Kind sowie zwei weitere erwachsene Personen.

Gegen 21.30 Uhr erhielt die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden die Meldung der Rega, dass oberhalb Bivio ein Segelflugzeug abgestürzt und der Pilot verstorben sei.

Der Pilot des Segelflugzeugs war am Samstag in Amlikon/TG gestartet. Sein Ziel ist noch unklar.



Aufgrund der Witterung waren am Abend keine weiteren Bergungsarbeiten an der auf rund 2'700 m ü. M. befindlichen Absturzstelle möglich. Am Sonntag dann wurde im Verlauf der Bergungsarbeiten das ebenfalls abgestürzte Motorflugzeug gefunden. Es war rund einem Kilometer vom Segelflugzeug entfernt. Alle Insassen überlebten den Absturz nicht.

Ob die beiden Abstürze in einem Zusammenhang stehen, ist noch unklar. Die Bundesanwaltschaft hat zusammen mit den kantonalen Behörden und der Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) die Untersuchungen aufgenommen. (red)



