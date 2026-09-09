Polizeirapport

Am Steuer eingeschlafen: Auto überschlägt sich auf A1-Ausfahrt bei Dättwil AG

Trotz übel zugerichtetem Fahrzeug war der Lenker nach dem Unfall ansprechbar. Bild: KaPo Aargau

Ein 48-jähriger Autofahrer hat sich am Dienstagnachmittag beim A1-Anschluss Baden-West bei Dättwil im Kanton Aargau mit seinem Fahrzeug überschlagen. Der Lenker musste ins Spital. Nach Angaben der Polizei dürfte der Mann am Steuer eingeschlafen sein.

Der Lenker verliess um 16.20 Uhr von Bern her kommend mit seinem Auto die Autobahn A1 bei der Ausfahrt Baden-West, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte.

In der Rechtskurve vor der Kreuzung sei das Fahrzeug gegen Betonelemente geprallt. Das Auto sei durch die Luft geschleudert und auf dem Grasstreifen aufgeprallt. Es habe sich überschlugen – und sei schliesslich jenseits der gegenüberliegenden Autobahneinfahrt auf dem Dach zu liegend zum Stillstand gekommen.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreuten Ersthelfer den Verunfallten, der sich ansprechbar im demolierten Fahrzeug befand, wie die Polizei weiter berichtete. Eine Ambulanz habe den Verletzten ins nahe Kantonsspital Baden gebracht.

Das Auto ist schrottreif. Schaden entstand auch an den Betonelementen sowie an einem Verkehrsschild. Die Kantonspolizei nahm dem Mann den Führerausweis ab und ordnete eine Blut- und Urinprobe an. (sda)