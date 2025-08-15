58-jähriger Wanderer im Alpstein tödlich verunfallt

Ein 58-jähriger Wanderer ist am Donnerstagnachmittag im Alpstein AI tödlich verunfallt. Aus noch unbekannten Gründen stolperte der ortskundige Schweizer und stürzte einen Abhang hinunter, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Am Alpstein kam ein Wanderer ums Leben. (Symbolbild) Bild: kantonspolizei ai

Der Wanderer sei zusammen mit einem Begleiter unterwegs gewesen, schrieb die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden in einer Mitteilung in der Nacht auf Freitag. Trotz sofortiger Hilfe des Begleiters konnten die Rettungskräfte demnach nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Zum Unfall sei es auf einer Bergwiese gekommen. Die beiden Wanderer wollten oberhalb der Widderalphütte über eine Wiese zur Berghütte absteigen, wie die Polizei schrieb. Die genaue Unglücksursache werde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Appenzell Innerrhoden durch die Kantonspolizei abgeklärt. (dab/sda)