Deutsche Polizisten am Zoll in Kreuzlingen. (Symbolbild) Bild: keystone

Polizeirapport

Lastwagenanhänger brennt am Autobahnzoll in Kreuzlingen TG

Am Freitagmorgen hat am Zoll in Kreuzlingen TG der Anhänger eines Lastwagens gebrannt. Verletzt wurde niemand, es entstand geringer Sachschaden.

Der Anhänger stand auf dem Parkplatz der Zollanlage und war mit Elektroschrott beladen, schrieb die Kantonspolizei Thurgau am Freitag in einer Mitteilung. Die Feuerwehr Kreuzlingen löschte den Brand.

Ein Mitarbeiter des Thurgauer Amts für Umwelt begleitete die Löscharbeiten, ordnete aber keine Massnahmen an. (sda)