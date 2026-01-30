Polizeirapport

Sexualdelikt an 5-Jähriger in Basel: Polizei hat einen neuen Verdächtigen

Der Verdacht der Basler Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit einem Sexualdelikt an einem fünfjährigen Mädchen im Dezember ist auf eine neue Person gefallen. Er liegt nun auf einem 23-jährigen Schweizer, der sich aufgrund einer anderen Straftat in Untersuchungshaft befindet.

Wie die Staatsanwaltschaft in einer Medienmitteilung vom Freitag schreibt, konnten bisherige Ermittlungen den Tatverdacht gegen den am 21. Dezember verhafteten 30-Jährigen nicht erhärten. Er sei aus der Untersuchungshaft entlassen worden.

Ein Mann hatte nach bisherigen Erkenntnissen am 18. Dezember 2025 kurz nach 12 Uhr bei der Oekolampadmatte in Basel ein fünfjähriges Mädchen in eine Toilettenanlage gezerrt und dort sexuelle Handlungen an ihm vorgenommen. Davor habe er eine 69-jährige Begleiterin des Mädchens tätlich angegangen und verletzt.

Auch für die neu verdächtigte Person gilt die Unschuldsvermutung. (sda)