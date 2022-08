Polizeirapport

46-jähriger Pole eine Woche nach Badeunfall im Spital verstorben

Ein 46-jähriger Mann, der am vorletzten Sonntag beim Baden in Bielersee in eine Notlage geraten war, ist in der Nacht auf Montag im Spital verstorben. Gemäss den Behörden lag beim Badeunfall möglicherweise ein medizinisches Problem vor.

Weitere Ermittlungen zur genauen Todesursache und zu den Umständen seien im Gange, teilten Berner Kantonspolizei und regionale Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der polnische Staatsangehörige war am 7. August beim Baden im Bielersee in Not geraten. Die sofort ausgerückten Retter zogen den bewusstlosen Mann aus dem Wasser und brachten ihn ins Spital. (sda)