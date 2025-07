Am Mittwochmorgen stand ein Haus in Linthal GL in Vollbrand. Bild: Kantonspolizei Glarus

Polizeirapport

Hausbewohner verletzt bei Hausbrand in Linthal GL

Beim Vollbrand eines Wohnhauses am Mittwochmorgen in Linthal GL hat ein Hausbewohner beträchtliche Verbrennungen erlitten. Die Löscharbeiten dauerten am Vormittag noch an.

Ein Übergreifen des Feuers auf die Nachbarhäuser könne von der Feuerwehr verhindert werden, teilte die Kantonspolizei mit. Dennoch wurden die Bewohner der angrenzenden Häuser evakuiert. Der 66-jährige Hausbewohner wurde mit Verbrennungen und einer Rauchgasvergiftung ins Universitätsspital Zürich geflogen.

Wegen der Rauchentwicklung wurden die Bewohnerinnen und Bewohner im Bereich Linthal–Schwanden aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Im Einsatz standen 80 Angehörige von Einsatzkräften. Die Brandursache ist noch unklar und wird ermittelt. (sda)