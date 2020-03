Schweiz

Polizeirapport

Achtjähriger verstirbt im Spital nach Unfall in Schlierbach LU



Bild: KEYSTONE

Ein achtjähriger Knabe, der am Montagabend in Schlierbach von einem Auto erfasst und schwer verletzt wurde, ist am Mittwochabend im Spital verstorben. Er war auf die Dorfstrasse gerannt, um einem Ball zu folgen.

Der Knabe war nach dem Unfall von der Alpine Air Ambulance in ein Spital geflogen worden. Dort sei er seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Luzerner Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. (sda)