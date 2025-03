Polizeirapport

29-Jähriger verunfallt in Bonaduz GR mit gestohlenem Auto

Ein 29-Jähriger ist am Samstagmorgen mit einem gestohlenem Auto in Bonaduz GR verunfallt. Die Polizei griff den Mann danach am Bahnhof Reichenau auf.

Der 29-Jährige geriet am frühen Morgen mit dem Wagen auf der Autostrassenzufahrt Richtung Chur neben die Fahrbahn, wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mitteilte. Das Auto kollidierte mit Signalisationseinreichtungen und kam wieder auf der Strasse zu stehen.

Als ein weiteres Auto an der Unfallstelle ankam, flüchtete der Verunfallte zum Bahnhof. Das Auto hatte der Mann in Untervaz entwendet.

(sda)