Polizeirapport

Polizei erwischt Lenkerin bei Murten FR zum vierten Mal ohne Führerausweis

Eine 26-jährige Autolenkerin ist zum vierten Mal trotz Führerausweisentzugs auf der Strasse unterwegs gewesen. Die Kantonspolizei Freiburg zog die Lenkerin am Samstag bei einer Kontrolle auf der Autobahn A1 bei Murten FR aus dem Verkehr.

Das Auto wurde beschlagnahmt, wie die Kantonspolizei Freiburg am Sonntag mitteilte. Die Frau sei um 10.20 Uhr auf der A1 von Avenches in Richtung Murten unterwegs gewesen und von einer Polizeipatrouille kontrolliert worden. Die Polizei zeigt die Lenkerin wegen der erneuten Straftat bei der zuständigen Behörde an. (sda)