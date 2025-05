Am Freitagmorgen kam es in Dietikon zu einem Verkehrsunfall. Bild: kantonspolizei zürich

Polizeirapport

Verkehrsunfall in Dietikon fordert drei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall sind am Freitagmorgen in Dietikon drei Personen verletzt worden. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden.

Bei dem Unfall wurden die beiden Autofahrer schwer sowie eine Mitfahrerin leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. Bei den Autolenkern handelt es sich um zwei Männer im Alter von 46 und 58 Jahren. Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen um 7.15 Uhr auf der Verzweigung Zürcherstrasse/Bernstrasse. Die Unfallursache ist noch unklar und wird untersucht. (nib/sda)