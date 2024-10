Polizeirapport

Tote in La Chaux-de-Fonds: Ermittler gehen von Tötungsdelikt und Suizid aus

Nach dem Fund von drei Toten in einer Wohnung in La Chaux-de-Fonds NE am Freitag gehen die Ermittler von einem zweifachen Tötungsdelikt mit anschliessendem Suizid aus. Die Opfer stammten aus einer Familie.

Es handelt sich um ein Ehepaar – den 38-jährigen Vater und die 42-jährige Mutter – sowie ihre 17-jährige Tochter, wie die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Neuenburg am Montag mitteilten. Sie sind französische und thailändische Staatsbürger und waren seit vielen Jahren in La Chaux-de-Fonds wohnhaft.

Derzeit sprächen die technischen Feststellungen am Tatort für ein zweifaches Tötungsdelikt, der vom Vater mit einer Schusswaffe begangen wurde, gefolgt von seinem Selbstmord, der ebenfalls mit einer Waffe begangen wurde. Die Mutter und die Tochter seien wahrscheinlich im Schlaf getötet worden, hiess es.

Die Motive für diese Taten wurden zunächst weiter untersucht, scheinen aber mit einer schlechten finanziellen Situation zusammenzuhängen. Nach den bisherigen Erkenntnissen fand die Tat zwei Tage vor dem Fund der Toten in der Wohnung statt. Die Ermittlungen waren am Montag weiter im Gange. (dab/sda)