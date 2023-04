Polizeirapport

Aus CBD-Hanf wurde potenter Stoff: Baselbieter Polizei hebt Drogenlabor aus

Die Baselbieter Polizei hat vor rund zwei Wochen in Zullwil SO ein «hoch professionelles Dogenlabor» ausgehoben und in Zwingen BL über 10'000 Hanfpflanzen sichergestellt. Ein mutmasslicher Betreiber der Anlage befindet sich in Untersuchungshaft.

bild:kapo bl/so

Im Labor sei legaler CBD-Hanf in chemischen Prozessen zu einem illegalen THC-haltigen Endprodukt verarbeitet worden, teilte die Baselbieter Polizei am Donnerstag mit. Der Hanf sei in verschiedenen Indooranlagen in Zwingen und in Zullwil sichergestellt worden.

Die Polizei nahm gemäss Communiqué einen 48-jährigen Bulgaren fest. Dieser befinde sich in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft habe ein Strafverfahren wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz eröffnet. (sda)