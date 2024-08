42-jähriger Bergsteiger verliert am Mont Vélan sein Leben

Polizeirapport

42-jähriger Bergsteiger stürzt am Mont Vélan in den Tod

Ein 42-jähriger französischer Bergsteiger ist am Dienstagmorgen beim Abstieg vom Mont Vélan (3722 m) im Genzgebiet zwischen der Schweiz und Italien ums Leben gekommen. Sein lebloser Körper wurde am Mittwoch auf dem Pro-Gletscher gefunden.

Der Mont Vélan. Bild: Kapo Wallis

Der Alpinist sei offenbar am Hannibalgrat abgestürzt, schrieb die Walliser Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Mittwoch. Der Franzose hatte den Gipfel am Dienstag kurz vor 10 Uhr erreicht und seine Frau kontaktiert, um ihr mitzuteilen, dass er sich auf den Abstieg begeben werde.

Als sie bis am späten Nachmittag nichts mehr von ihm hörte, informierte sie die französische Gendarmerie. Die Schweizer Rettungskräfte, die ebenfalls benachrichtigt wurden, begannen sofort mit der Suche aus der Luft und leiteten technische Abklärungen ein, so die Kantonspolizei. Unter anderem wurde ein Super Puma der Schweizer Armee eingesetzt.

Der leblose Körper des Vermissten wurde am Mittwochmorgen um 8 Uhr während eines Suchflugs entdeckt. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. (saw/sda)