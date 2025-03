Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Bild: keystone

Polizeirapport

Polizei nimmt nach Schüssen am Zürcher Albisriederplatz fünf Personen fest

Am Freitagabend fielen am Albisriederplatz in Zürich Schüsse – die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Während der Fahrt sei aus einem der beiden beteiligten Fahrzeuge auf das andere geschossen worden. Durch die Fahrweise der beiden Autos seien Drittpersonen gefährdet worden. Den Schussabgaben sei eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vorausgegangen, hiess es.

Die Meldung über mögliche Schussabgaben an der Hardstrasse beim Albisriederplatz sei kurz nach 17 Uhr bei der Polizei eingegangen.

Wie am Donnerstag nun klar wurde, haben die Beamten schon kurz nach der Tat fünf verdächtige Personen festgenommen. Es handelt sich um drei je 32-jährige Schweizer, einen 31-jährigen albanisch-kosovarischen Doppelbürger und einen 29-jährigen Portugiesen.

Ein Schweizer wurde wieder entlassen. Für die restlichen Verdächtigen bewilligte das Zwangsmassnahmengericht die Haft. Die konkreten Hintergründe der Tat sowie die genauen Motive sind noch immer nicht geklärt.

(dab/sda)