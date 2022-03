Skifahrer stirbt nach Unfall auf Piste in Andermatt UR im Spital

Ein 41-jähriger Skifahrer, der am Montagvormittag in Andermatt aus ungeklärten Gründen stürzte und sich dabei erheblich verletzte, ist am Dienstag im Spital verstorben. Das teilte die Urner Kantonspolizei am Mittwoch mit.

Der Mann aus Italien war nach seinem Sturz auf der Skipiste im Bereich Hinter Felli durch mehrere Personen betreut worden. Die Rega brachte ihn anschliessend in ein ausserkantonales Spital, wo er seinen Verletzungen erlag. (sda)