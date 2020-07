Einsatz gegen Auto-Poser: Zürcher Stadtpolizei zieht fünf getunte Autos aus dem Verkehr

Schweiz

Auto-Poser: Zürcher Stadtpolizei zieht 5 getunte Autos aus dem Verkehr



Die Stadtpolizei Zürich und das kantonale Strassenverkehrsamt haben am Freitagabend an diversen Orten in Zürich eine Aktion gegen sogenannte Auto-Poser und deren getunte Fahrzeuge durchgeführt. Fünf Autos mit manipulierten Auspuffanlagen wurden sichergestellt.

Die Kontrollen fanden während mehreren Stunden statt, wie die Stadtpolizei am Montag mitteilte. Bei Lärmmessungen zeigte sich, dass fünf Fahrzeuge wegen technischer Änderungen an den Auspuffanlagen zu laut waren. Eines der Fahrzeuge wies zudem weitere illegale Abänderungen auf, war tiefergelegt und die Spur war verbreitert.

Während einer gross angelegten Kontrolle gegen Auto-Poser wurden am vergangenen Freitagabend fünf Fahrzeuge sichergestellt und Lärmmessungen mit Spezialisten des Strassenverkehrsamts durchgeführt. Mehr dazu in der aktuellen Medienmitteilung: https://t.co/0PKQheprb0 ^ba pic.twitter.com/kIGKVyLU4y — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) July 27, 2020

Die fünf Fahrzeuglenker waren im Alter zwischen 20 und 26 Jahren. Sie werden angezeigt. Ein weiterer Fahrzeuglenker wird wegen eines nicht erlaubten Aufklebers an der Frontscheibe zur Anzeige gebracht. (aargauerzeitung.ch)

