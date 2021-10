Mit Tempo 129 in der 50er-Zone – 19-Jähriger verliert Führerausweis

Auf der Berner Weissensteinstrasse ist am Donnerstagabend ein Auto mit Tempo 129 in der 50er-Zone geblitzt worden. Die Polizei konnte den 19-jährigen Fahrer noch an der Kontrollstelle anhalten – und nahm ihm den Führerausweis ab.

Bild: KEYSTONE

Im Rahmen der Ermittlungen unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft wurde auch das Auto des Rasers sichergestellt. Das teilten die Berner Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland am Freitag mit.

Der 19-Jährige wird sich nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz zu verantworten haben. (yam/sda)