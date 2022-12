Mehrere Einbrüche im Kanton St.Gallen

Polizeirapport

Zahlreiche Einbrüche im Kanton St.Gallen – fast alle Täter flüchtig

In den letzten Tagen ist es im Kanton St.Gallen zu mehreren Einbrüchen gekommen. Betroffen waren Geschäftsliegenschaften, Wohnungen und ein Jugendtreff.

In Mörschwil drang am Freitagabend, zwischen 17.45 Uhr und 19.15 Uhr, eine unbekannte Täterschaft in ein Haus an der Otmarstrasse ein, wie die Kantonspolizei St.Gallen am Samstag mitteilte. Die Täterschaft habe sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt verschafft und sei mit Bargeld in noch unbestimmter Höhe geflüchtet.

Gleichentags kam es auch in Rapperswil-Jona zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Burgeraustrasse. Die unbekannte Täterschaft habe Uhren im Wert von mehreren Tausend Franken mitgehen lassen.

Fast alle Täter flüchtig

In Henau brachen Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen in zwei Geschäftsliegenschaften ein und stahlen unter anderem Bargeld im Gesamtwert von mehreren Tausend Franken. Da sich beide Gebäude im Looäcker befinden, geht die Polizei von der gleichen Täterschaft aus.

In St. Gallen traf es einen Jugendtreff an der Rechenstrasse. Einbrecher stahlen dort zwischen Mittwochnachmittag und Freitagvormittag einen Laptop und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Schliesslich versuchten sich in Sargans in der Nacht auf Samstag Einbrecher zuerst an einem Restaurant am Bahnhofsplatz und anschliessend an verschiedenen Räumlichkeiten im Bahnhofpark. Die Einbruchsversuche misslangen allerdings nach Angaben der Polizei. Eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen nahm in der Folge zwei Verdächtige – einen 24-jährigen Schweizer und einen gleichaltrigen Portugiesen – fest.

Bei sämtlichen Einbrüchen entstand Sachschaden. Bis auf die beiden Verdächtigen der Einbruchsversuche in Sargans konnte die Täterschaft stets flüchten.

(dsc/sda)