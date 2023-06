Polizeirapport

Todessturz: Mann stürzt in Alterswil FR über Klippe 100 Meter in die Tiefe

Ein 29-jähriger Mann ist am Freitagabend in Alterswil FR über eine Klippe rund 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Seine Leiche konnte gegen Mitternacht am Fusse einer Schlucht geborgen werden.

Gemäss einer Mitteilung der Freiburger Kantonspolizei vom Samstag gehörte der Verunglückte zu einer dreiköpfigen Gruppe von Fahrradfahrern. Während sie sich eingerichtet hätten, um die Nacht vor Ort zu verbringen, habe sich der 29-Jährige zu Fuss entfernt, um den Wald zu erkunden. Dabei sei er aus noch unbekannten Gründen die Klippe hinuntergestürzt.

Polizeipatrouillen, ein Helikopter der Rettungsflugwacht, die Rettungskolonne von Schwarzsee, Mitglieder der Interventionsgruppe und die Alpin-Ermittler der Kantonspolizei hätten ein Suchdispositiv aufgestellt. Gegen Mitternacht sei der leblose Körper des Mannes am Fuss einer Schlucht gefunden worden. Die Staatsanwaltshaft leitet eine Untersuchung ein, um die Umstände des Unfalls zu klären. (sda)