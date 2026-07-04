Polizeirapport

Person stirbt bei Sturz in Spalte auf dem Triftgletscher

Auf dem Triftgletscher oberhalb von Saas-Grund im Kanton Wallis hat am Donnerstag eine Person nach einem Sturz in eine Gletscherspalte ihr Leben verloren. Sie befand sich laut Polizeiangaben zusammen mit einer weiteren Person auf einer Bergtour Richtung Weissmies.

Auf dem Triftgletscher kam eine Person ums Leben. Bild: kantonspolizei wallis

Das Unglück ereignete sich gegen 10.30 Uhr, wie die Kantonspolizei Wallis am Donnerstag mitteilte. Die Person sei auf einem vereisten Abhang ausgerutscht und in die Gletscherspalte gestürzt.

Ein Helikopter der Air Zermatt brachte den Angaben zufolge Rettungskräfte zur Unfallstelle. Diese konnten die Person allerdings nur noch tot bergen.

Angaben zur Identität des oder der Verunfallten machte die Kantonspolizei nicht. Die formelle Identifikation stand zunächst aus. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. (dab/sda)