Polizeirapport

Kollision mit Auto: E-Bike-Fahrer stirbt nach Unfall in Wädenswil ZH

Bei einer Kollision zwischen einem E-Bike und einem Auto in Wädenswil ZH hat am frühen Freitagabend ein E-Bike-Fahrer sein Leben verloren. Der 78-Jährige erlag nach Polizeiangaben noch auf der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Etwa um 17.00 Uhr sei eine 20-jährige Autofahrerin auf der Zugerstrasse Richtung Hirzel gefahren, schrieb die Zürcher Kantonspolizei Zürich am Freitagabend in einem Communiqué. Aus noch ungeklärten Gründen sei sie ausserorts, im Bereich der Bushaltestelle Burstel, mit dem E-Bike-Fahrer zusammengeprallt.

Der Mann kam laut Mitteilung zu Fall. Trotz der sofortigen Hilfe des Rettungsdienstes und eines Notarztes sei er noch auf der Unfallstelle verstorben.

Der genaue Hergang des Unfalls sei noch unklar, hiess es. Er werde von Polizei und Staatsanwaltschaft untersucht. (dab/sda)