Polizeirapport

Mann bricht in Rapperswiler Seebad zusammen und stirbt

Ein 81-Jähriger ist am Donnerstag im Seebad in Rapperswil-Jona gestorben. Der Mann war im Wasser zusammengebrochen. Trotz schneller Hilfe mussten die Rettungskräfte die Reanimation abbrechen, teilte die Polizei mit.

Der 81-jährige, in der Region wohnhafte Schweizer hatte sich ins Wasser begeben und brach dort zusammen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Die Badeaufsicht habe den Mann umgehend aus dem Wasser gerettet und mit der Reanimation begonnen.

«Diese musste leider nach längerer Fortsetzung von den hinzugerufenen Rettungskräften abgebrochen werden», schrieb die Polizei weiter. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft untersucht sie den Todesfall. (dab/sda)