Polizeirapport

Toter aus der Limmat in Zürich ist identifiziert

Der Mann, der am frühen Samstagmorgen leblos aus der Limmat in Zürich geborgen worden ist und dann im Spital verstarb, ist identifiziert. Es handelt sich um einen 53-jährigen Deutschen. Es gebe keine Hinweise auf ein Delikt, teilte die Stadtpolizei am Montag mit.

Eine Passantin hatte den Mann kurz vor 2 Uhr im Fluss entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Wasserschutzpolizei barg dann den nur mit einer Badehose bekleideten Mann. Nach Reanimationsmassnahmen wurde er ins Spital gebracht, wo er jedoch kurze Zeit später starb. (sda)