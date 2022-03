Mann wird in Biel bei Schlägerei schwer verletzt

Der Berner Kantonspolizei ist am Dienstagabend gemeldet worden, an der Bieler Güterstrasse sei es zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Als eine Patrouille dort eintraf, fand sie einen am Boden liegenden, schwer verletzten Mann vor.

Zuerst kümmerten sich Dritthelferinnen und ein Ambulanzteam um die medizinische Versorgung des Verletzten, wie die Polizei und die regionale Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Danach wurde der Mann von der Rega ins Spital geflogen.

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der Verletzte in eine Streiterei involviert war und und im Zuge dieser Auseinandersetzung von einem anderen Mann tätlich angegangen wurde. Die Polizei ermittelt und hat einen Zeugenaufruf erlassen. (sda)