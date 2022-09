Polizeirapport

Auto-Fahrer (25) ignoriert «Stopp Polizei» – er hatte nur Lernfahrausweis

Am Samstagabend führte eine Patrouille der Kantonspolizei eine Verkehrskontrolle in Aarburg AG durch. Ein Auto missachtete das Haltezeichen der Polizei und fuhr in normalem Tempo einfach weiter.

Passiert ist das ganze kurz nach 22 Uhr: Die Polizei führte eine «stehende Verkehrskontrolle» durch, wie sie schreibt. Zwei Einsatzkräfte wollten ein heranfahrendes Auto kontrollieren und signalisierten ihm das mit «entsprechenden Haltezeichen». Der Automobilist, der in der Region wohnhaft ist, wollte aber nichts davon wissen.

Die Kantonspolizei Aargau hat einen Lernfahrer mit gestohlenem Kontrollschild vorläufig festgenommen. Bild: sda

Er missachtete das Zeichen und fuhr in normalem Tempo weiter. Die Patrouille fuhr ihm hinterher und versuchte ihn mit der Lichtanzeige «Stop Polizei» nochmals zum Umdenken zu bewegen. Das klappte später auf der Höhe einer Tankstelle dank einem «Abbremsmanöver».

Bei der darauffolgenden Kontrolle stellten sich mögliche Gründe für das Verhalten des 25-jährigen Autofahrers heraus: Das montierte Kontrollschild war gestohlen, zudem besass der Lenker nur einen Lernfahrausweis. Die notwendige Begleitperson fehlte im Fahrzeug.

Beim jungen Mann wurde aufgrund Verdachts auf Drogenkonsum eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Weil er verdächtigt wird, im Zusammenhang mit anderen Delikten zu stehen, wurde er von der Polizei vorläufig festgenommen. (pit)