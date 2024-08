Polizeirapport

Bergsteiger stirbt bei 800-Meter-Absturz am Matterhorn

Ein Bergsteiger ist beim Abstieg vom Matterhorn am Freitagnachmittag gestürzt und rund 800 Meter auf den Matterhorngletscher in die Tiefe gefallen. Die sofort alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Bergsteigers feststellen.

An der Nordwand des Matterhorn kamen zuletzt mehrere Leute ums Leben. Bild: kantonspolizei wallis

Eine Drittperson habe gegen 14.40 Uhr den Absturz gemeldet, teilte die Walliser Kantonspolizei am Samstag mit. Die mutmassliche allein kletternde Person habe sich auf einer Höhe von zirka 4200 Metern an der Nordwand befunden, als sie aus unbekannten Gründen gestürzt sei. Die formelle Identifikation des Verstorbenen war am Samstag noch im Gange, wie die Polizei weiter mitteilte.

Bereits am Mittwoch waren am Matterhorn in Zermatt VS zwei Alpinisten rund tausend Meter in die Tiefe gestürzt. Dies ebenfalls an der Nordwand. In beiden Fällen laufen Untersuchungen der Staatsanwaltschaft, wie es hiess. (dab/sda)