Polizeirapport

Frau stürzt an der Rigi ab und verletzt sich lebensgefährlich

Eine 47-jährige Mutter und ihr 17-jähriger Sohn haben sich am Donnerstag auf der Rigi verlaufen und sind beim Bemühen, wieder auf den Wanderweg zu gelangen, verunglückt. Die Frau rutschte aus und stürzte 20 Meter eine Felswand hinunter, der Teenager glitt ebenfalls aus, wurde aber nach einigen Metern von einem Baum gestoppt.

Wie die Kantonspolizei Schwyz am Freitag mitteilte, geschah der Unfall nach 18 Uhr, als schlechtes Wetter herrschte, im Gebiet Hinteregg, das zwischen Chräbel und Rigi Scheidegg liegt. Die Mutter wurde bei dem Fall lebensbedrohlich verletzt. Ihr Sohn erlitt keine Verletzungen und konnte die Rettungskräfte alarmieren.

Die verunglückte Wanderin wurde zunächst in dem unwegsamen Gelände medizinisch versorgt. Sie habe sich in einem kritischen Zustand befunden und sei von der Rettungsflugwacht in ein ausserkantonales Spital geflogen worden, teilte die Kantonspolizei mit. Der Junge sei von einem Care Team betreut worden. (bal/sda)