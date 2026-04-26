Das Haus in Dübendorf ist nach dem Brand unbewohnbar Bild: brk news

Polizeirapport

Wohnhaus in Brand: Feuer in Dübendorf ZH richtet Millionenschaden an

Ein Feuer hat in Dübendorf ZH ein Wohnhaus unbewohnbar gemacht. Der Schaden beträgt über eine Million Franken, verletzt wurde aber niemand.

Der Brand sei kurz nach 01.30 Uhr gemeldet worden, teilte die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mit. Die fünf anwesenden Bewohnerinnen und Bewohner hätten sich beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits selbst in Sicherheit gebracht.

Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Ein Übergreifen der Flammen auf eine angebaute Autowerkstatt wurde verhindert.

Für die Bewohnerinnen und Bewohner organisierte die Gemeinde Dübendorf eine temporäre Unterkunft. Die Brandursache wird von Spezialisten der Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft untersucht.