Polizeirapport

Unfall in Teufen AR: Kind startet Motor – Auto kracht in Hausmauer

Weil ein sechsjähriges Kind die Zündung einschaltete, ist es am Donnerstag in Teufen AR mit einem Auto gegen eine Hausmauer geprallt. Sowohl die Mutter als auch ihr Sohn, die sich beide im Fahrzeug befanden, blieben unverletzt.

Kurz vor 18 Uhr stiegen eine 41-jährige Frau und ihr sechsjähriger Sohn in ihr parkiertes Fahrzeug, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Freitag in einer Mitteilung schrieb. In einem unbeaufsichtigten Moment drehte der Sohn den Fahrzeugschlüssel.

Das Auto landete an der Hausmauer. Bild: Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden

Er drehte so fest, dass das Auto startete und einen Ruck nach vorne machte. Der Wagen durchbrach einen Holzzaun, fuhr eine Böschung hinunter und kollidierte mit einer Hausmauer.

Der Sachschaden beträgt einige Tausend Franken. Das Auto war gemäss der Polizei nicht mehr fahrbar und musste abgeschleppt werden. (sda)