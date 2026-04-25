Polizeirapport

Mutmassliches Zigarettenfeuer behindert Autobahn A13

Der Mittelstreifen brannte am Freitag auf der Autobahn A13 bei Domat/Ems. Vermutlich löste eine achtlos weggeworfene Zigarette das Feuer aus, wie die Bündner Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Die Überholstreifen waren beidseitig für eine Stunde gesperrt.

Vermutlich war eine Zigarette der Auslöser des Feuers. bild: kantonspolizei graubünden

Verletzt wurde niemand. Die Polizei erhielt kurz nach 17.35 Uhr die Meldung über eine starke Rauchentwicklung auf der Autobahn. Das Feuer auf dem Mittelstreifen breitete sich auf einer Länge von 12 Metern aus.

Die Feuerwehr Domat/Ems und die Strassenrettung der Feuerwehr Chur waren rasch vor Ort und löschten den Brand in kurzer Zeit. Es entstand geringer Sachschaden. Insgesamt waren 22 Feuerwehrleute im Einsatz, wie es im Communiqué der Polizei heisst. (hkl/sda)