Polizeirapport

Diesel ausgelaufen: Ölsperren in Luzerner Seebecken und Reuss

Aus einem angelegten Schiff am Schweizerhofquai in Luzern ist am Freitagmorgen Diesel ausgelaufen. Darauf errichtet die Feuerwehr in der Reuss und im Vierwaldstättersee Ölsperren.

Im Luzerner Seebecken wurde eine Ölsperre errichtet. Bild: Luzerner Polizei

Wie die Luzerner Polizei mitteilte, laufen die Abklärungen zur genauen Ursache der Gewässerverschmutzung. Für die Tierwelt habe keine Gefahr bestanden.

Nebst der Feuerwehr und der Polizei standen auch Mitarbeitende der kantonalen Dienststelle Umwelt und Energie im Einsatz. (sda)